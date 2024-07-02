موريتانيا.. الداخلية تعلن وفاة 3 متظاهرين موقوفين

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أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا عن وفاة ثلاثة أشخاص بعد توقيفهم على خلفية "أعمال نهب وتخريب وشغب" شهدتها مدينة كيهيدي يوم الاثنين.وقال بيان صادر عن الوزارة إن اثنين من المتظاهرين توفيا بحضور باقي زملائهم الموقوفين وفي مكان الحجز، فيما فارق الثالث الحياة لاحقا في المستشفى.وأشار البيان إلى أن اثنين من رجال الأمن أصيبا في أعمال الشغب أحدهما في العناية المركزة فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة.وجاء في البيان: "نظرا للعامل المفاجئ ولتأخر الوقت ولارتفاع عدد المتظاهرين، وسعيا إلى السيطرة على الوضع، اضطرت الوحدات الأمنية إلى احتجاز الموقوفين في أماكن الحجز المتوفرة".ولفت البيان إلى أن كيهيدي شهدت في وقت متأخر من ليلة الاثنين أعمال نهب وتخريب عنيفة استهدفت المواطنين الآمنين وممتلكاتهم والمرافق العمومية وقوى الأمن في المدينة مما أرغم قوى الأمن على التصدي لها واحتجاز بعض المجموعات التي كانت تمارس الشغب في حالة تلبس جلية".وتعهدت الوزارة بإجراء تحقيق شفاف للوقوف على أسباب وملابسات وفاة المعنيين وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق. (روسيا اليوم)