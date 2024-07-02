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عربي-دولي

الحوثيون: تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة العراقية على هدف حيوي في حيفا

Lebanon 24
02-07-2024 | 16:34
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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع في بيان مساء اليوم،  تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا.

وقال في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراكِ مع "المقاومة الإسلامية العراقية" عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا".
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وأكد المتحدث أن العملية المشتركة تمت بعدد من الصواريخ المجنحة" وقد حققت أهدافَها بنجاح".

وشدد يحيي سريع على أن القوات المسلحة اليمنية "ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة العراقية إسنادا وانتصارا للشعبِ الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (الوكالة الوطنية)
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