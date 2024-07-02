4 شهداء جرّاء غارة إسرائيلية على مخيّم في الضفة الغربية

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن "أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة قصفت خلية إرهابية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بزرع عبوة ناسفة".