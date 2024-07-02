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عربي-دولي

هل يخضع بايدن لاختبار معرفي بعد مناظرته؟.. البيت الأبيض يعلّق

Lebanon 24
02-07-2024 | 18:57
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الثلاثاء إنه "لا ضرورة لخضوع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات، لاختبار معرفي".
وشدّدت جان بيار خلال مؤتمر صحافي على أن "الرئيس الأميركي يعرف كيف ينهض مجدداً بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان أداء الرئيس الديمقراطي فيها كارثياً.
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كذلك شدّدت المتحدثة على أن "الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن".

وأعلنت محطة "أيه بي سي نيوز" الثلاثاء أن الرئيس بايدن سيجري أول مقابلة له الجمعة منذ مناظرته مع منافسه ترامب.
وأوضحت المحطة أن "مقتطفات أولية ستكون متوافرة اعتباراً من الجمعة على أن تعرض بكاملها الأحد".
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