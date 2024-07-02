الفساد يمنع أوكرانيا من حجز مقعد داخل الناتو





ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن سبب قرار "الناتو" يعود إلى انتشار الفساد في أوكرانيا.

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ووفق المسؤول فإن حلف شمال الأطلسي سيطلب من أوكرانيا "خطوات إضافية" قبل إحراز تقدم في محادثات العضوية. على ما يبدو، فإن أوكرانيا لن يكون لديها فرصة للدخول إلى الناتو، إذإن حلف شمال الأطلسي سيبلغ أوكرانيا بأنها غير جاهزة للانضمام لـ"الناتو" في القمة السنوية التي ستنعقد في 9 تموز الجاري.ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن سبب قرار "الناتو" يعود إلى انتشار الفساد في أوكرانيا.ووفق المسؤول فإن حلف شمال الأطلسي سيطلب من أوكرانيا "خطوات إضافية" قبل إحراز تقدم في محادثات العضوية.

وأوضح المسؤول لـ"التلغراف" أنه: "بينما يواصلون إجراء إصلاحات، نريد أن نشيد بهم، وأن نتحدث عن الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد".



وأضاف المصدر: "إنها أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة الناتو".



وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن دبلوماسيين ومسؤولين في "الناتو" سلموا أوكرانيا قائمة بالإصلاحات التي من المتوقع أن تنفذها كييف قبل أن تتمكن من تحقيق طموحاتها في العضوية. (سكاي نيوز عربية)