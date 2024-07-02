Advertisement

عربي-دولي

الفساد يمنع أوكرانيا من حجز مقعد داخل الناتو

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:08
A-
A+

Doc-P-1218542-638555839929515444.png
Doc-P-1218542-638555839929515444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على ما يبدو، فإن أوكرانيا لن يكون لديها فرصة للدخول إلى الناتو، إذإن حلف شمال الأطلسي سيبلغ أوكرانيا بأنها غير جاهزة للانضمام لـ"الناتو" في القمة السنوية التي ستنعقد في 9 تموز الجاري.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن سبب قرار "الناتو" يعود إلى انتشار الفساد في أوكرانيا.
Advertisement

ووفق المسؤول فإن حلف شمال الأطلسي سيطلب من أوكرانيا "خطوات إضافية" قبل إحراز تقدم في محادثات العضوية.
 
وأوضح المسؤول لـ"التلغراف" أنه: "بينما يواصلون إجراء إصلاحات، نريد أن نشيد بهم، وأن نتحدث عن الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد".

وأضاف المصدر: "إنها أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة الناتو".

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن دبلوماسيين ومسؤولين في "الناتو" سلموا أوكرانيا قائمة بالإصلاحات التي من المتوقع أن تنفذها كييف قبل أن تتمكن من تحقيق طموحاتها في العضوية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2024-07-03
00:30 | 2024-07-03
00:24 | 2024-07-03
23:59 | 2024-07-02
23:56 | 2024-07-02
23:40 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24