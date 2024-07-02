بوتين في كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا في كازاخستان، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وسيعقد الرئيس الروسي لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع زعماء أذربيجان وكازاخستان ومنغوليا وباكستان.وتم الاتفاق على لقاء للرئيس بوتين يوم الخميس مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي يتولى قيادة البلاد منذ مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. (روسيا اليوم)