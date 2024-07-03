الموعد تحدد.. اجتماع بين بايدن ونتنياهو في واشنطن

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض انه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في أواخر تموز عندما يزور نتنياهو العاصمة الأميركية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة.ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 تموز.وكانت شبكة (سي إن إن) أول من أورد الخبر مشيرة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية المحلية، وانقسم المسؤولون في الحكومة الأميركية حول الرد المناسب.وفي بداية الصراع، قدم الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه الكامل للإسرائيليين، حيث دفع بالأسلحة إلى الصراع ووفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي في المؤسسات الدولية، ومع ذلك، تجاهل نتنياهو مرارًا وتكرارًا مطالب الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر جراحية في غزة والامتناع عن مفاقمة التوترات مع الفلسطينيين، وفقا للواشنطن بوست.(سكاي نيوز)