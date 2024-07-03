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عربي-دولي

بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام ترامب.. هاريس تتهرب من الإجابة على "سؤال الاستعداد"

Lebanon 24
03-07-2024 | 02:43
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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس الثلاثاء، أنّها "فخورة" بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، وذلك في غمرة النقاش الدائر حول الحالة الصحية للرئيس الديموقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
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وقالت هاريس إنها "فخورة بكونها زميلة جو بايدن في الترشح"، ورفضت الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لقيادة البلاد إذا لزم الأمر.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية: "جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى".

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أن 75 بالمئة من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين. (سكاي نيوز)

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