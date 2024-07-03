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عربي-دولي

يأكل لقمة من كلب مشوي.. صورة لمرشح شهير للرئاسة الأميركية تنتشر فما قصتها؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 03:57
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نشر الإعلام الأميركي صورة لروبرت كينيدي جونيور، المرشح بالانتخابات الرئاسية، يبدو فيها وهو يهم بقضم لقمة من كلب مشوي.
 
 
وشوهد المرشح وهو يحمل بقاياه بين يديه أثناء رحلة قام بها في 2010 إلى كوريا الجنوبية، وهو العام الذي خضع فيه لجراحة أزال فيها الأطباء "دودة شريطية" من دماغه.
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إلا أن المرشح، البالغ 70 عاما، نفى أمس لشبكة FoxNews التلفزيونية الأميركية، أن يكون المشوي كلبا، وأصرّ بأنه عنزة، وأن الصورة تم التقاطها في بلد بأميركا الجنوبية، بينما ذكرت مجلة Vanity Fair الأميركية أمس الثلاثاء، أنه أوصى أحد أصدقائه بتجربة مطعم في كوريا الجنوبية يقدم لحوم الكلاب كطبق رئيسي، وبث له رسالة نصية مرفقة بالصورة الممسك فيها بالحيوان المشوي.

وقال كينيدي لفوكس نيوز أمس: "أنا في الصورة التي قد تهدم حملتي الانتخابية بمخيم في باتاغونيا ولاية بالأرجنتين آكل عنزة، وهو ما نأكله هناك" وفق تعبيره.

ثم انتقد افتقار المجلة إلى المعايير الصحافية، مع أنها ذكرت بأنها استشهدت بطبيب بيطري حدد الجثة على أنها لكلب، لأنها تحتوي على 13 زوجا من الأضلاع، بينها المعروف باسم "الضلع العانم" الموجود في الكلاب عادة، علما أن للماعز 13 زوجا من الأضلاع أيضا، لكنها غير متصلة بعظم القص أو أي ضلع آخر. (العربية)

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