هذا ما تقوم به جيل لإبقاء بايدن رئيسًا

ترفض جيل بايدن انسحاب زوجها جو بايدن من السباق الرئاسي، فهي تصرّ على بقاء زوجها بمنصبه بشكل يبعث على السخرية، وبات يطلق عليها صفة "دكتور".



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كما أعرب الكثير من الديمقراطيين عن سخطهم لأن السيدة الأولى جيل بايدن، وأخت الرئيس فاليري بايدن أوينز ومجموعة من المساعدين ذوي النفوذ الأكبر على الرئيس رفضوا الضغط من أجل انسحابه، مما ترك الحزب في أزمة بينما يحاول الحزب وقف حملة دونالد ترامب محاولة إعادة الانتخاب. اذ يقول بعض الإعلام المحلي عنها "جيل ليست طبيبة، أو حتى إنها تحوز شهادة دكتوراه، بل هي أشهر معلمة في كلية المجتمع في أميركا - حسنًا، تبدو جيل عكس ذلك تمامًا. إن ما تفعله بزوجها هو بلا شك إساءة معاملة كبار السن، وما تفعله للأمة أمر لا يغتفر".كما أعرب الكثير من الديمقراطيين عن سخطهم لأن السيدة الأولى جيل بايدن، وأخت الرئيس فاليري بايدن أوينز ومجموعة من المساعدين ذوي النفوذ الأكبر على الرئيس رفضوا الضغط من أجل انسحابه، مما ترك الحزب في أزمة بينما يحاول الحزب وقف حملة دونالد ترامب محاولة إعادة الانتخاب.

وتقول التقارير الأميركية إنه "يمكن لجيل أن تخبرنا بالتأكيد، لكنها مشغولة للغاية في دفع زوجها الذي يشبه الجثة، بأسلوب "Weekend at Bernie's"، من مرحلة المناظرة إلى حفل جمع التبرعات الجذاب في هامبتونز في نهاية هذا الأسبوع، وتتصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام تمامًا، وجميع الأنظمة تسير على ما يرام".





كذلك، نشرت مجلة فوغ جيل بايدن على غلافها وهي ترتدي بدلة مصممة باللون الكريمي، تنظر إلى السماء.. يتم عرض اسمها بخط ضخم، وتقدم اقتباس الغلاف المتحدي: "سوف نقرر مستقبلنا"... ورأت التقارير أنها رسالة تعني جيل أن عائلة بايدن وحدها ستقرر ما إذا كان جو سيبقى في السباق، وإذا كان لديها كل وسيلة.



وتتعرض عائلة بايدن لهجوم ضخم من قبل الإعلام الأميركي، ويرون أن العائلة لا تهتم بأن كل القادة الآخرين في مجموعة السبع تقريبًا أعربوا عن قلقهم من تراجع بايدن. أو أن 45 مسؤولاً حكومياً، من كلا الحزبين، قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال قبل أسابيع قليلة، إن بايدن يبدو أنه ينام في الاجتماعات. أو أنه، كما ورد يوم الاثنين، يعمل جو فقط بين الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.



ويطالب الإعلام المحلي عائلة بايدن بانسحاب الرئيس من المنافسة "وتسعى إلى الحفاظ على إرثه وتصر على انسحابه بكرامة". ويقال إن جيل وهانتر بايدن يحثان جو على البقاء في المناظرة. (العربية)