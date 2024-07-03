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عربي-دولي

انتخابات رئاسة إيران.. ماذا قال خامنئي عن نسبة المشاركة؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 08:16
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قال مرشد إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة كانت "أقل من المتوقع"، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت نحو 40 بالمئة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ ثورة عام 1979.
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وقال خامنئي، داعيا الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية المقررة الجمعة: "على من يحب الإسلام والجمهورية الإسلامية وتقدم البلاد أن يظهر ذلك من خلال مشاركته في الانتخابات".
 
وستشهد الجولة الثانية منافسة متقاربة بين النائب مسعود بزشكيان، الذي كان المرشح الوحيد المعتدل بين المنافسين في الجولة الأولى، وبين العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني سعيد جليلي.
 
وأضاف خامنئي أن نسبة المشاركة الأقل من المتوقع جاءت بسبب "عدة عوامل" وقال "من الخطأ تماما الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام". (سكاي نيوز عربية) 
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