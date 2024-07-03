زاخاروفا: سيجد الأميركيون ما يتهمون روسيا به بعد الانتخابات الرئاسية

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ستتهم "كالعادة" بالتدخل في الشؤون الأميركية عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، كما يتهمونها بكل شيء.

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جاء ذلك ضمن تصريحات زاخاروفا خلال استضافتها في برنامج المخادعين "فوفان وليكسوس"، حيث سألاها عما إذا كانت تعتقد أن روسيا ستتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة بعد الانتخابات، حيث قالت: "سيلومون دائما، وسيجدون شيئا ما، كما يلومون بلدنا على كل شيء دائما".وأضافت أنه لن يتم إلقاء اللوم على روسيا والإشادة بها ومعاملتها بشكل محايد فقط إذا ما تمكنوا من "تحقيق أهدافهم العزيزة" ألا وهي استخدام الموارد الروسية لتحقيق مصالحهم الخاصة. فإذا لم تقاوم ذلك "سيتفضلون بالثناء عليك". (روسيا اليوم)