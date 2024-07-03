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عربي-دولي

نهاية مأسويّة... أمٌّ خرجت من منزلها لشراء دواء لطفلتها وهكذا تُوفيت

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:46
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عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، بحسب ما أعلنت الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.
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وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد حوالى 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية: "بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعبانا على بعد حوالى 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة".

وأوضح أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان "منتفخا للغاية"، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته. (سكاي نيوز)
 
 

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