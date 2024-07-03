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عربي-دولي

مباحثات قمة ثنائية بين بوتين وأردوغان على هامش "قمة شنغهاي" في أستانا

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:09
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جرت في أستانا اليوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
 
وخلال افتتاحه للقاء الذي استمر نحو ساعة، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي ومطرد، وهناك اتصالات دورية مستمرة بين الرئيسين يتم خلالها تبادل الآراء حول مختلف الأوضاع في العالم.
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من جانبه، قال الرئيس التركي إنه يجري اتصالات هاتفية مع الرئيس بوتين وهناك اتصالات دورية كذلك بين الوزراء من الدولتين.

وأضاف: "أتطلع بلهفة إلى الترحيب بكم في بلدي في أقرب وقت ممكن". وبدوره شكر الرئيس بوتين نظيره التركي على دعوته لزيارة بلاده، ووعد بأنه سيقوم حتما بها.

وعند حديثه عن التعاون الاقتصادي بين الدولتين، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مستوى 55 مليار دولار سنويا، لكن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار. وأشار إلى أن السياح الروس مهمون بالنسبة لأنقرة، وتتوقع تركيا أيضا أن يتم تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية قريبا. وشدد على أن بلاده تعتزم اتخاذ خطوات جادة لبناء محطة للطاقة النووية في سينوب.

وأكد الرئيس الروسي أن المشاريع الكبرى المشتركة يتم تنفيذها في الموعد المحدد ووفقا للخطة، ولا توجد أي توقفات في التنفيذ. (روسيا اليوم) 
 
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