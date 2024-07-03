Advertisement

عربي-دولي

تقرير يتحدّث عن احتمال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. والبيت الأبيض ينفي

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1218814-638556321038093476.jpg
Doc-P-1218814-638556321038093476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى البيت الأبيض ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الاربعاء، عن احتمال انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.


وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة "إكس": "هذا الادعاء كاذب تماما".
Advertisement


وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب



ونقلت الصحيفة عن هذا الحليف قوله إن بايدن "يعلم أنه إذا كان لديه حدثان آخران من هذا القبيل (مناظرتان)، فنحن في مكان مختلف"، في تلميح للتنحي على ما يبدو.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:01 | 2024-07-03
11:48 | 2024-07-03
11:30 | 2024-07-03
11:06 | 2024-07-03
11:00 | 2024-07-03
10:49 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24