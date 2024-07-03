تقرير يتحدّث عن احتمال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. والبيت الأبيض ينفي

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نفى البيت الأبيض ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الاربعاء، عن احتمال انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة "إكس": "هذا الادعاء كاذب تماما".وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصبونقلت الصحيفة عن هذا الحليف قوله إن بايدن "يعلم أنه إذا كان لديه حدثان آخران من هذا القبيل (مناظرتان)، فنحن في مكان مختلف"، في تلميح للتنحي على ما يبدو.