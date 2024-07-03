المفاوضات كانت جيدة.. هذا ما ناقشه بوتين مع شي جين بينغ

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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في أستانا كانت "جيدة".وقال لافروف في حديث صحفي، ردا على سؤال بهذا الشأن، إنها "جرت بشكل جيد وبتفاهم تام".ولفت الى أنه جرت مناقشة مجمل القضايا الموجودة على جدول الأعمال، سواء الخاصة بالتعاون الثنائي أو بالتعاون بين روسيا والصين في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.