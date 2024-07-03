25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المفاوضات كانت جيدة.. هذا ما ناقشه بوتين مع شي جين بينغ
Lebanon 24
03-07-2024
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في أستانا كانت "جيدة".
وقال لافروف في حديث صحفي، ردا على سؤال بهذا الشأن، إنها "جرت بشكل جيد وبتفاهم تام".
Advertisement
ولفت الى أنه جرت مناقشة مجمل القضايا الموجودة على جدول الأعمال، سواء الخاصة بالتعاون الثنائي أو بالتعاون بين روسيا والصين في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:41 | 2024-07-03
03/07/2024 12:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-07-03
بايدن متعهداً الاستمرار بالسباق الرئاسي: لا أحد يدفعني للرحيل
17:48 | 2024-07-03
حماس: تبادلنا مع الوسطاء بعض الأفكار لوقف الحرب في غزة
17:17 | 2024-07-03
اعتقال مواطنين كويتيين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور
16:31 | 2024-07-03
"نتنياهو أمر باغتيال مسؤول حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "ضربة صور"!
16:23 | 2024-07-03
ليبرمان: يجب استخدام التدابير غير التقليدية ضد التهديد النووي الإيراني
16:15 | 2024-07-03
رصد طائرة أميركية من دون طيار تراقب البحر المتوسط
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 03:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 03:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
04/07/2024 03:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24