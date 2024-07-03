إسرائيل تدرس ردّ "حماس": الأفضل حتى الآن

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر إن "رد حماس على مقترح الهدنة هو الأفضل حتى الآن ويمكن البناء عليه".



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وقال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في بيان اليوم، إن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واضاف البيان: "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن".



وتابع البيان: "إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".





من جهتها، قالت حماس في بيان اليوم، إنها تبادلت "بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.