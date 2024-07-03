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إسرائيل تدرس ردّ "حماس": الأفضل حتى الآن

Lebanon 24
03-07-2024 | 15:37
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر إن "رد حماس على مقترح الهدنة هو الأفضل حتى الآن ويمكن البناء عليه".
 
وقال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في بيان اليوم، إن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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واضاف البيان: "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن".

وتابع البيان: "إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".


من جهتها، قالت حماس في بيان اليوم، إنها تبادلت "بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.
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