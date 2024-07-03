رصد طائرة أميركية من دون طيار تراقب البحر المتوسط

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رصد موقع "itamil radar" المختص في مراقبة الطائرات والسفن العسكرية في البحر المتوسط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأميركية تراقب المتوسط مع التركيز أساسا على المياه الإقليمية قبالة الساحل الليبي.وقال الموقع في تدوينة على منصة "إكس" إن الطائرة الأميركية "نورثروب غرومان MQ-4C تريتون" التابعة للبحرية الأميركية تقوم بمراقبة حركة المرور البحرية ومنع الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالأسلحة والبشر وجمع المعلومات الحيوية للأمن الإقليمي.وأضاف أن الطائرة الأميركية تحمل رقم التسجيل 169659 والمسماة بعلامة النداء "BLACKCAT5".