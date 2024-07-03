اعتقال مواطنين كويتيين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور

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أعلنت الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور.وقالت الداخلية الكويتية في بيان على حسابها في "إكس": "جهاز أمـن الدولة ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".وأضاف البيان أن "الذين ألقي القبض عليهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم".واختتم البيان بالقول: "تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".