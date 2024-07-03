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عربي-دولي

اعتقال مواطنين كويتيين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور

Lebanon 24
03-07-2024 | 17:17
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أعلنت الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان على حسابها في "إكس": "جهاز أمـن الدولة ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".
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وأضاف البيان أن "الذين ألقي القبض عليهم نشروا أفكاره  في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم".

واختتم البيان بالقول: "تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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