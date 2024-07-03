حماس: تبادلنا مع الوسطاء بعض الأفكار لوقف الحرب في غزة

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قالت حركة حماس يوم الأربعاء إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.وأضافت الجماعة أن هنية تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات.وجاء في بيان الحركة أن هنية أجرى اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة.وأضافت الحركة في البيان أنها "تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".