27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن متعهداً الاستمرار بالسباق الرئاسي: لا أحد يدفعني للرحيل
Lebanon 24
03-07-2024
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهّد الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء بمواصلة الترشح لإعادة انتخابه، رافضاً الضغوط المتزايدة من الديمقراطيين للانسحاب بعد أداء كارثي في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثار تساؤلات حول مدى استعداده للاستمرار في السباق وتولي الرئاسة.
Advertisement
"أنا مرشح.. أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل"، هكذا قال بايدن في اتصال مع موظفي حملة إعادة انتخابه، وفق ما ذكر أحد كبار مساعديه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وتحدّث بايدن خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة.
وقال أحد المصادر إن بايدن قال: "سأترشح"، مضيفاً أنه "لا يزال زعيماً للحزب الديمقراطي ولم يُستبعد".
واستخدم بايدن كل الوسائل الممكنة لمحاولة إنقاذ حملة إعادة انتخابه، فتحدث إلى كبار المشرعين، وعزز طاقم حملته، واجتمع في وقت لاحق من الأربعاء مع الحكام الديمقراطيين قبل رحلة مخططة في نهاية الأسبوع، ومقابلة تلفزيونية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
13:00 | 2024-07-03
03/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:41 | 2024-07-04
"كومة تتأرجح"... ترامب يقول إن بايدن "انسحب" من سباق الرئاسة وينتقد في فيديو خليفته
00:33 | 2024-07-04
"انفراجة" بشأن غزة.. تل أبيب تُعلن: رد حماس بنّاء ويفتح باب المفاوضات
00:29 | 2024-07-04
تحمل شعار "الاحتلال الآن"... وزير إسرائيلي ينشر تغريدة بشأن سيناء
00:27 | 2024-07-04
هل ينسحب بايدن من السباق الرئاسي؟
00:17 | 2024-07-04
لاستبعاد النساء عن محادثات الدوحة... طالبان تشيد بالتعاون الأممي
00:10 | 2024-07-04
أوكرانيا وإسرائيل تناقشان التعاون و"تهديدات روسيا وإيران"
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 07:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 07:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
04/07/2024 07:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24