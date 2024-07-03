إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف النار بغزة

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أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان ان إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقاً على إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابةً عن الموساد مساء أمس الأربعاء: "الوسطاء في اتفاق الأسرى قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".من جهتها قالت حركة حماس في بيان أمس الأربعاء نقلا عن مصدر رسمي إنها تبادلت "بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.وصرح المصدر المسؤول في الحركة "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".وقالت حركة حماس لاحقاً إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت أن هنية تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات.وجاء في بيان الحركة أن هنية أجرى اتصالات "مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة". وأضافت الحركة في البيان أنها "تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".ويحاول وسطاء من بينهم مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 120 أسيراً متبقين في غزة لكن جهودهم تعثرت.وتقول حماس إن أي اتفاق يتعين أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تقبل إلا بهدن في القتال لحين القضاء على حماس.وتتضمن خطة وقف إطلاق النار المقترحة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو، إطلاق سراح تدريجي للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين. وتقترح أيضا إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، مع إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الأسرى المتوفين في مرحلة ثالثة.(العربية)