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عربي-دولي

بعد المناظرة ترامب يتقدم بـ6 نقاط على بايدن.. استطلاع جديد يكشف

Lebanon 24
03-07-2024 | 23:27
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كشف استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق 6 نقاط على جو بايدن بين الناخبين على المستوى الوطني، بينما قال 80% منهم إن الرئيس أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.
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ويعد تقدم ترامب على بايدن (48% مقابل 42%) هو الأكبر في استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة والتي بدأتها في أواخر عام 2021. وكان هذا الفارق فقط نقطتين في فبراير الماضي.

وبدأ الاستطلاع الجديد في إجراء مقابلات مع الناخبين بعد يومين من المناظرة التي تركت زملاء بايدن الديمقراطيين يشعرون بالذعر بشأن التدهور الإدراكي المحتمل للرئيس البالغ من العمر 81 عاماً وضعف آفاق حزبهم في الانتخابات في نوفمبر.

ويحتوي الاستطلاع الجديد على مجموعة من الدلائل على ضعف مكانة بايدن السياسية، في وقت يطالبه مجموعة من الديمقراطيين الاعتذار عن ترشيح الحزب.

وارتفعت نسبة الذين يقولون إن بادين أكبر من أن يترشح بمقدار 7 نقاط عن استطلاع المجلة في فبراير الماضي. وينظر نحو 34% فقط الآن إلى الرئيس بشكل إيجابي، وهي درجة منخفضة في استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة. كما أن أقل من 40% يوافقون على تعامله مع التضخم والهجرة والاقتصاد وبشكل عام.

ويظهر الديمقراطيون استياءً كبيراً من بايدن كمرشحهم. ويقول حوالي 76% إنه أكبر من أن يترشح هذا العام، وهي نفس نسبة الجمهوريين الذين يحملون هذا الرأي.

ويعتبر دعم ترامب بنسبة 48% هو الأعلى المسجل له في استطلاع الصحيفة في المواجهة وجها لوجه مع بايدن.

وحصل على تقدم مماثل من 6 نقاط على بايدن في الاستطلاع الجديد إذا كان هناك مرشح ثالث (42% لترامب مقابل 36% لبايدن) في اختبار شمل روبرت كينيدي الابن ومرشحين مستقلين آخرين.(العربية)





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