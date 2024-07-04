"كومة تتأرجح"... ترامب يقول إن بايدن "انسحب" من سباق الرئاسة وينتقد في فيديو خليفته

عبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن تقييم لاذع لأداء الرئيس جو بايدن، في المناظرة الرئاسية، التي جمعتهما، الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه "كومة تتأرجح" وعلى وشك "الانسحاب من السباق".

ووثق مقطع فيديو قول ترامب وهو جالس في عربة غولف "لقد انسحب للتو، كما تعلمون، إنه ينسحب من السباق، لقد أخرجته منه.. وهذا يعني أن لدينا كاملا".



قبل أن يردف منتقدا هاريس أيضا بالقول إنها "سيئة للغاية".



وفي وقت لاحق من المقطع، وصف ترامب الرئيس الصيني، شي جين بينغ بأنه "رجل شرس، وقوي للغاية"، قد لا يتمكن بايدن من التعامل معه.

pic.twitter.com/F4I92zqB4t — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 4, 2024 Advertisement



ولم يتمكن موقع الحرة من التأكد على الفور أين أو متى تم أخذ اللقطات التي نشرها ترامب على صفحته في موقع التواصل الذي يملكه "تروث سوشال".





وفي الفيديو، يسأل الرئيس السابق شخصا لم يظهر في الشاشة، عن رأيه في أدائه في المناظرة. وعندما قال له إنه كان "رائعًا" و"مذهلًا"، رد ترامب بصوت عالٍ "انظر إلى تلك الكومة القديمة المكسورة من الهراء". ثم تابع "إنه رجل سيئ"، في إشارة على ما يبدو إلى بايدن.



وواصل ترامب "أعتقد أنها ستكون أفضل" كخصم، في إشارة إلى كاملا هاريس، نائبة بايدن.



ثم ينتقل ترامب مرة أخرى إلى بايدن، ويسأل محاوره "هل يمكنك أن تتخيل ذلك الرجل يتعامل مع بوتين؟ ورئيس الصين، الذي يعتبر شخصا شرسا. وقويا للغاية؟".



وقبل أن ينطلق بسيارته، كرر الرئيس السابق "لكنهم أعلنوا للتو أنه ربما يستقيل".



ويأتي نشر الفيديو بينما يواجه الرئيس بايدن دعوات من حزبه للتنحي من السباق ضد ترامب بسبب فشله في الدفاع عن إنجازاته بقوة خلال المناظرة.



وطلب نائبان بارزان صراحة بايدن بالانسحاب، بينما حظي الرئيس بتأييد حكام الولايات من حزبه، بحسب ما تم الإعلان عنه بعد اجتماعه مهم بالبيت الأبيض، الأربعاء.



وفي قت سابق، الأربعاء، نقلت وكالة بلومبرغ، عن مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي، قوله، إن عشرات من المشرعين الديمقراطيين يفكرون في التوقيع على رسالة تطالب بايدن بالانسحاب من السباق، مع تصاعد الذعر من أنه سيكلفهم السيطرة على الكونغرس.



من جانبه، تعهد بايدن بالبقاء في السباق وسعى إلى طمأنة كبار النواب الديمقراطيين في الكونغرس بأنه لائق للترشح لفترة جديدة، وفق وكالة رويترز.





وتحدث بايدن خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة، تؤكد الوكلة.



وقال أحد المصادر إن بايدن قال "سأترشح"، مضيفا أنه لا يزال زعيما للحزب الديمقراطي. (الحرة)