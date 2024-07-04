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خاص

دعم إماراتي كبير لدمشق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2024 | 02:45
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بالرغم من استمرار الخلافات الاستراتيجية بين الدولة في سوريا من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة اخرى، الا ان العلاقة بين الطرفين بالغة الايجابية ومهمة وهذا ما بدأ يظهر في القنوات السياسية وغير السياسية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة المقبلة ستشهد توطيدا غير مسبوق للعلاقة بين ابو ظبي ودمشق، لا بل ستكون الامارات راعية للمرحلة السياسية والاقتصادية الجديدة في سوريا.
وتعتبر المصادر أن اسبابا مرتبطة بالعلاقات العربية-العربية ادت وستؤدي الى هذا الحجم من التقارب، كما ان التحسن التدريجي في العلاقات السورية التركية قد يكون احد دوافع لتسارع التقارب مع سوريا.


المصدر: لبنان 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

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