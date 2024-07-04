دعم إماراتي كبير لدمشق

Advertisement

بالرغم من استمرار الخلافات الاستراتيجية بين الدولة في سوريا من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة اخرى، الا ان العلاقة بين الطرفين بالغة الايجابية ومهمة وهذا ما بدأ يظهر في القنوات السياسية وغير السياسية.وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة المقبلة ستشهد توطيدا غير مسبوق للعلاقة بين ابو ظبي ودمشق، لا بل ستكون الامارات راعية للمرحلة السياسية والاقتصادية الجديدة في سوريا.وتعتبر المصادر أن اسبابا مرتبطة بالعلاقات العربية-العربية ادت وستؤدي الى هذا الحجم من التقارب، كما ان التحسن التدريجي في العلاقات السورية التركية قد يكون احد دوافع لتسارع التقارب مع سوريا.