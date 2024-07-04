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عربي-دولي
تحذير عالي اللهجة من ايلون ماسك لبيل غايتس: سأمحيك!
Lebanon 24
04-07-2024
|
02:10
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أعطى إيلون ماسك بيل غيتس تحذيراً مسبقاً بعدم العبث معه مرة أخرى. وسيواجه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بمحو ثروته إذا قام بأي محاولة أخرى للمراهنة ضد شركة تسلا.
ويعتقد ماسك أنه سيحول شركة صناعة السيارات إلى شركة عملاقة للذكاء الاصطناعي بقيمة مذهلة تبلغ 30 تريليون دولار بمجرد أن تكمل تسلا محورها من بيع السيارات الكهربائية أولاً وقبل كل شيء إلى تشغيل أسطول مربح من سيارات الأجرة الآلية والروبوتات البشرية، وفقاً لما نقلته مجلة "Fortune"، واطلعت عليه "العربية Business".
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وكتب ماسك في تغريدة يوم الثلاثاء: "بمجرد أن تتوصل شركة تسلا إلى حل مشكلة القيادة الذاتية بشكل كامل ولديها [روبوتها] أوبتيموس في حجم الإنتاج، سيتم محو أي شخص لا يزال يراهن بالبيع على المكشوف". حتى لو كان بيل غيتس".
أصبح التنافس بين الثنائي علنياً بعد تسريب تبادل في عام 2022 يظهر أن أغنى رجل أعمال في العالم رفض دعم العمل الخيري لغيتس عندما علم أن الأخير لا يزال لديه مركز بيعي بقيمة نصف مليار دولار يراهن بها على انخفاض سعر سهم تسلا.
وكتب ماسك في الرسائل النصية غير المؤرخة: "آسف، لكن لا يمكنني أن آخذ أعمالك الخيرية بشأن تغير المناخ على محمل الجد عندما يكون لديك مركز بيعي ضخم ضد شركة تسلا، الشركة التي تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة تغير المناخ".
بحلول الوقت الذي تسربت فيه تلك الرسائل، كان غيتس يندم بالفعل على توقعاته الهبوطية بشأن شركة تسلا. من غير الواضح ما إذا كان لا يزال لديه مركز في الأسهم.
ومع ذلك، فإن تحذير " ماسك " من أنه سيتم "محو" المراكز البيعية المفتوحة على المكشوف أو "Short selling" هو ادعاء جريء لشخص كانت شركته هي الاسم الأسوأ أداءً في مؤشر S&P 500 هذا العام.
انخفضت مبيعات سيارات تسلا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من العام؛ لقد كافحت Cybertruck الخاصة به لتلبية توقعاتها العالية؛ وأخيراً دفن هدف تسلا المتمثل في زيادة الحجم من 1.8 مليون سيارة كهربائية العام الماضي إلى 20 مليوناً بحلول عام 2030.
في الواقع، كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في حالة انتعاش منذ أن وضع حداً أدنى للسهم في أبريل.
أولاً، روج لكشف النقاب عن نموذج جديد لسيارات الأجرة الآلية "CyberCab"، مما يشير ضمناً إلى أنه سيحل أخيراً مسألة القيادة الذاتية. ثم أعلن أن عام 2025 قد يشهد عودة نمو مبيعات السيارات الكهربائية من خلال نماذج جديدة منخفضة التكلفة.
المخاوف المستمرة من أن إيلون ماسك قد يستقيل بالكامل بسبب خسارة صفقة التعويضات لعام 2018 - والتي تبلغ قيمتها الآن 70 مليار دولار بسعر السهم الحالي - قد تم وضعها في مكانها الشهر الماضي عندما انضم ثاني أكبر مستثمر لها، فانغارد مع آخرين لدعمه.
وأخيراً، كشفت شركة تسلا يوم الثلاثاء أنها تمكنت من تجنب انخفاض أكثر حدة في مبيعات السيارات في الربع الثاني من خلال تصفية المخزون الزائد. إن تقليص إنتاج المركبات الكهربائية إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2022 يعني أن لديه خلايا بطارية احتياطية يمكنه الآن ضخها في أعماله الثابتة لتخزين الطاقة، مما يزيد من ضعف حجمها القياسي بالفعل في الربع الأول إلى الكمية غير المسبوقة البالغة 9.4 غيغاواط/ساعة والتي تم نشرها.
وأضافت تسلا الآن 100 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون اليومين الماضيين.
يتم تداولها بمعدل 70 ضعف أرباح العام المقبل، وهو مضاعف حاد حتى بالنسبة للأسهم النامية، ناهيك عن تلك التي من المتوقع أن تتقلص إيراداتها وأرباحها في عام 2024.
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