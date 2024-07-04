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تحت وفوق الأرض.. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته القتالية بمناطق متفرقة في غزة

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:16
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن العمليات القتالية للجيش الإسرائيلي في الشجاعية ورفح وفي وسط قطاع غزة مستمرة.

وأضاف: "تستمر العمليات العسكرية القتالية للجيش الإسرائيلي تحت وفوق الأرض في منطقة الشجاعية، خلال اليوم الماضي دمرت قوات الجيش الإسرائيلي طرق الأنفاق في المنطقة وقضت على عشرات الإرهابيين في قتال قريب، بنيران الدبابات، وفي غارات جوية، وفي إحدى الحوادث، قتلت قوات الجيش الدفاع 7 إرهابيين في أماكن قريبة".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه العملياتي المستهدف والمبني على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح.

وقال الجيش في بيان: "في إحدى الحوادث، تم القضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين الذين كانوا يعملون ويشكلون تهديدًا لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة في غارة جوية".

وتابع: "خلال العمليات العملياتية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، تم القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير البنية التحتية الإرهابية في غارات جوية، خلال اليوم الماضي، قضى سلاح الجو الإسرائيلي على عشرات الإرهابيين ودمر أكثر من 50 هدفًا إرهابيًا إضافيًا في جميع أنحاء قطاع غزة".

وقالت حركة حماس، أمس الأربعاء، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت أن هنية تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات.

وفشلت المقترحات السابقة في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، من أجل إنهاء الحرب المأساوية التي تقترب من دخول شهرها العاشر.(سكاي نيوز)


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