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عربي-دولي

بعد تعرضها لحادث غامض.. معلومات عن لونا الشبل تثير التساؤلات

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:15
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لونا الشبل .. لم يغب هذا الاسم عن التداول في الأوساط السورية خلال الساعات الماضية، وحتى في وسائل الإعلام العربية والدولية.
فيديو للشبل غاضبة في حفل
فبعد إعلان الرئاسة في سوريا عن تعرض مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد لحادث سير خطر، انهالت التكهنات حول مصيرها.
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وكذلك عاد للأذهان دورها الإعلامي، خصوصا أنها كانت تشغل منذ تشرين الثاني 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية، ويحكى أن لها صلاحيات خاصة، وتحمل لقب "السيدة الثانية".

فقد حصلت "العربية.نت" على مقطع فيديو قديم، يعود بتاريخه إلى شهر أب من العام لماضي، وتحديداً في حفل افتتاح السيدة الأولى أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري لـ"البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة".

حينها، ظهرت الشبل وهي تتدخل محاولة إبعاد حشد من الحضور والإعلاميين الذين اقتربوا من زوجة الرئيس الأسد، لتفريقهم عنها، إلا أن أحداً لم يلتفت لها.
واللافت في الأمر، أنها كانت توجه حديثا إلى الإعلامي الشهير في سوريا شادي حلوة، والذي كان من بين الحشد الذي اقترب ليلتقط صوراً ويتحدث مع السيدة الأولى.

وبينما همّت الشبل من بعيد تعطي تعليماتها إلى أن رفعت من حدة صوتها، استمر حلوة وآخرون معه بالتقاط الصور والحديث.
حادث سير وحالة خطرة
يذكر أن المعلومات تتوالى حول صحة مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لونا الشبل، بعد تعرضها، الثلاثاء الماضي، لحادث سير خطير دخلت على إثره المستشفى في حالة حرجة.

وقال المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية لوكالة "سانا"، إن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر الثلاثاء.

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكداً أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه تم نقل لونا الشبل إلى المستشفى الشامي في دمشق، ووصف حالتها بـ"الخطيرة" بعد إصابتها بنزيف في الرأس.

 
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