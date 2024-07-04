ترامب يُطلق أسوأ إهانة ضد بايدن.. شاهدوا ما قاله عنه (فيديو)

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فيديو تم تصويره على ملعب غولف أن جو بايدن قد استقال سرا من السباق الرئاسي واصفا إياه بأنه "كومة خردة قديمة".



وأشار ترامب إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديل المحتمل، معبرًا عن رغبته في مواجهتها في السباق الانتخابي.



وقال ترامب عن هاريس: "أعتقد أنها ستكون أفضل. إنها بائسة جدا، سيئة جدا".

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6 — Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024 Advertisement

ويتعين على بايدن أن يبذل المزيد من الجهد لتهدئة "الذعر" الديمقراطي بشأن أدائه الكارثي في مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على طريق السباق إلى البيت الأبيض.



وكشفت استطلاعات رأي داخلية أجرتها حملة بايدن، أن حظوظه في انتخابات الرئاسة تراجعت بعد المناظرة أمام منافسه المرشح الجمهوري ترامب، الأسبوع الماضي.



وحسب مذكرة أرسلت إلى موظفي الحملة فقط، وسلطت عليها الضوء صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول بايدن على 43 بالمئة في انتخابات الرئاسة قبل المناظرة، ثم تراجعها إلى 42 بالمئة بعدها.



أما ترامب، الذي كشفت الاستطلاعات حصوله على 43 بالمئة أيضا قبل المناظرة، فارتفعت حظوظه بعدها بنسبة 0.2 نقطة مئوية.(سكاي نيوز)





