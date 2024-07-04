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عربي-دولي

ترامب يُطلق أسوأ إهانة ضد بايدن.. شاهدوا ما قاله عنه (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:44
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فيديو تم تصويره على ملعب غولف أن جو بايدن قد استقال سرا من السباق الرئاسي واصفا إياه بأنه "كومة خردة قديمة".

وأشار ترامب إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديل المحتمل، معبرًا عن رغبته في مواجهتها في السباق الانتخابي.

وقال ترامب عن هاريس: "أعتقد أنها ستكون أفضل. إنها بائسة جدا، سيئة جدا".
 
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ويتعين على بايدن أن يبذل المزيد من الجهد لتهدئة "الذعر" الديمقراطي بشأن أدائه الكارثي في مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على طريق السباق إلى البيت الأبيض.

وكشفت استطلاعات رأي داخلية أجرتها حملة بايدن، أن حظوظه في انتخابات الرئاسة تراجعت بعد المناظرة أمام منافسه المرشح الجمهوري ترامب، الأسبوع الماضي.

وحسب مذكرة أرسلت إلى موظفي الحملة فقط، وسلطت عليها الضوء صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول بايدن على 43 بالمئة في انتخابات الرئاسة قبل المناظرة، ثم تراجعها إلى 42 بالمئة بعدها.

أما ترامب، الذي كشفت الاستطلاعات حصوله على 43 بالمئة أيضا قبل المناظرة، فارتفعت حظوظه بعدها بنسبة 0.2 نقطة مئوية.(سكاي نيوز)


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