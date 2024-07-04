الخارجية التركية: شاهدنا دماراً لا يوصف في غزة



قال نائب وزير الخارجية التركي لـ"الجزيرة": "لقد شاهدنا دماراً غير قابل للوصف في غزة"، مؤكداً أن بلاده ستشارك في إعادة تأهيل البنية التحتية.



وأضاف أن تركيا وقطر متفقتان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة.

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