Advertisement

عربي-دولي

الخارجية التركية: شاهدنا دماراً لا يوصف في غزة

Lebanon 24
04-07-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1219090-638556976658994830.jpeg
Doc-P-1219090-638556976658994830.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال نائب وزير الخارجية التركي لـ"الجزيرة": "لقد شاهدنا دماراً غير قابل للوصف في غزة"، مؤكداً أن بلاده ستشارك في إعادة تأهيل البنية التحتية.

وأضاف أن تركيا وقطر متفقتان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: الانتقادات بشأن موقفنا تجاه سوريا مبنية على التعصب الأيديولوجي (العربية)
lebanon 24
04/07/2024 17:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: نراجع سياستنا تجاه سوريا لكن لا نتردد في اتخاذ التدابير لحفظ الأمن (العربية)
lebanon 24
04/07/2024 17:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: من الخطأ توظيف أحداث مدينة قيصري للتحريض ضدنا
lebanon 24
04/07/2024 17:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: من الخطأ توظيف أحداث مدينة قيصري كأداة للاستفزاز خارج حدودنا (العربية)
lebanon 24
04/07/2024 17:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الخارجية

التركية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-07-04
09:49 | 2024-07-04
09:46 | 2024-07-04
09:43 | 2024-07-04
09:36 | 2024-07-04
09:00 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24