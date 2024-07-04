Advertisement

عربي-دولي

روسيا تختبر سفينة جديدة.. "تعمل بالوسادة الهوائية"!

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1219127-638557069365920833.jpg
Doc-P-1219127-638557069365920833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن إجراء تجارب على سفينة جديدة، تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "بدأ المختصون التابعون لحوض ريبينسك لبناء السفن، في الثالث من حزيران الجاري بإجراء مرحلة جديدة من تجارب الحركة على سفينة Haska-10 التي تم تطويرها في إطار المشروع 03660. خلال الاختبارات سيتم معاينة القدرات الحركية للسفينة، وقدراتها الاستيعابية، والتحقق من عمل المحركات وأنظمة الدفع الموجودة فيها، وضبط أنظمة التحكم الآلي للسفينة أيضا".  
Advertisement

وأشار البيان إلى أن التجارب ستؤدي إلى اكتساب العاملين خبرات واسعة لتطوير سفن جديدة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية، وستمكنهم من تطوير سفن جديدة من فئة "Haska" لديها قدرات استيعابية أكبر، لها القدرة على نقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين 15 و20 طنا.

وبحسب البيان، يبلغ طول سفينة "Haska-10" الجديدة 23.7 م، وعرضها 13.6 م، ويمكنها حمل 12 شخصا، إضافة إلى طاقمها المكون من 3 أفراد، كما يمكنها الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، وقطع 400 ميل في كل مهمة، وأشارت "كلاشينكوف" إلى أنها تخطط لصنع عدة سفن من هذا النوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:38 | 2024-07-04
12:18 | 2024-07-04
12:10 | 2024-07-04
12:00 | 2024-07-04
11:55 | 2024-07-04
11:51 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24