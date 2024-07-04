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عربي-دولي
زيلينسكي يطالب ترامب بكشف خطته لإنهاء الحرب
Lebanon 24
04-07-2024
|
09:36
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن دونالد ترامب يجب أن يقدم خطته لإنهاء الحرب سريعاً مع روسيا، محذراً من أن أي مقترح لا بد أن يتجنب الإخلال بسيادة البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الأربعاء.
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في كييف اليوم: "إذا كان ترامب يعرف كيفية إنهاء الحرب، فيجب أن يخبرنا اليوم. إذا كانت هناك مخاطر على استقلال أوكرانيا، إذا فقدنا الاستقلال، نريد أن نستعد لهذا، نريد أن نعرف".
وتباهى الرئيس الأميركي السابق، الذي يتصدر استطلاعات الرأي متفوقاً على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات تشرين الثاني المقبل، بأنه سينهي الحرب بحلول تنصيبه في كانون الثاني المقبل.
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