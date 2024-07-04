بوتين: قمة شنغهاي تروّج لنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في كازاخستان ستروج لـ "نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".وأعلن بوتين، عند افتتاح الجلسة العامة في العاصمة الكازخستانية، أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون وإيرانيون وهنود، سيشددون خلال الإعلان الختامي على "التزامهم إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة".ويرى الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، المشارك في القمة أن "عالماً متعدد الأقطاب سيكون بديلاً للهيمنة الأميركية على شؤون العالم". وضاعف بوتين ولا سيما منذ غزوه أوكرانيا، الجهود للحصول على دعم دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لفكرته.وتضمّ منظمة شنغهاي للتعاون نحو نصف سكان العالم، الذين يتوزّعون على دول تشغل مساحة واسعة من الكرة الأرضية من روسيا إلى الصين، وانضمّت إليها بيلاروسيا، اليوم الخميس، لتصبح بذلك العضو الـ 10 فيها.وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "بمقدورنا تحطيم جدران عالم أحادي القطب وتوفير الغذاء لشعوبنا، ووضع حد للتناقضات والنزاعات الناجمة عن التفاوت الاجتماعي والنقص في المواد الغذائية والموارد".وأمّا الأعضاء الدائمون الآخرون، فهم كازاخستان المضيفة لقمّة هذه السنة، والهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى إيران التي انضمّت إليها العام الماضي.