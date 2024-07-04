Advertisement

عربي-دولي

بوتين: قمة شنغهاي تروّج لنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب

Lebanon 24
04-07-2024 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1219149-638557123117334054.jpeg
Doc-P-1219149-638557123117334054.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في كازاخستان ستروج لـ "نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".

وأعلن بوتين، عند افتتاح الجلسة العامة في العاصمة الكازخستانية، أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون وإيرانيون وهنود، سيشددون خلال الإعلان الختامي على "التزامهم إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة".
Advertisement

ويرى الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، المشارك في القمة أن "عالماً متعدد الأقطاب سيكون بديلاً للهيمنة الأميركية على شؤون العالم". وضاعف بوتين ولا سيما منذ غزوه أوكرانيا، الجهود للحصول على دعم دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لفكرته.

وتضمّ منظمة شنغهاي للتعاون نحو نصف سكان العالم، الذين يتوزّعون على دول تشغل مساحة واسعة من الكرة الأرضية من روسيا إلى الصين، وانضمّت إليها بيلاروسيا، اليوم الخميس، لتصبح بذلك العضو الـ 10 فيها.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "بمقدورنا تحطيم جدران عالم أحادي القطب وتوفير الغذاء لشعوبنا، ووضع حد للتناقضات والنزاعات الناجمة عن التفاوت الاجتماعي والنقص في المواد الغذائية والموارد".

وأمّا الأعضاء الدائمون الآخرون، فهم كازاخستان المضيفة لقمّة هذه السنة، والهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى إيران التي انضمّت إليها العام الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-07-04
14:33 | 2024-07-04
14:25 | 2024-07-04
14:00 | 2024-07-04
13:42 | 2024-07-04
13:22 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24