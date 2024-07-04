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عربي-دولي

وزير إسرائيلي يحرّض على المزيد من الدمار: يجب أن تصبح هذه المدينة خراباً!

Lebanon 24
04-07-2024 | 12:57
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كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش على حسابه عبر منصة "إكس": "مفهوم الأمن يجب أن يتغير ويجب أن تصبح طولكرم مدينة خراب".
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