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عربي-دولي
آلاف المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل أسرى
Lebanon 24
04-07-2024
|
15:00
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شارك آلاف الإسرائيليين، الخميس، في مظاهرة بالقدس الغربية توجهت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وفق إعلام عبري.
وتأتي هذه المظاهرات، بعدما أعلنت إسرائيل الأربعاء، تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين رد حماس على مقترح هدنة دون الإفصاح عن مضمونه، إلا أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الخميس، قولها إن الرد يصلح أساسا لاستئناف المفاوضات.
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وقالت قناة "12" العبرية الخاصة إن آلاف الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة التي انطلقت بالقدس، واتجهت نحو مقر إقامة نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة، وفق القناة.
واتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه "يعرض أمن إسرائيل للخطر"، بحسب القناة ذاتها.
(الأناضول)
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