Advertisement

عربي-دولي

غالانت عن اتفاق الهدنة: أقرب من اي وقت مضى

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1219237-638557299045116074.png
Doc-P-1219237-638557299045116074.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، عائلات الرهائن الإسرائيليين، حيث اعتبر خلال اللقاء أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة "أقرب من أي وقت مضى".

وقال غالانت: "قبل شهر كنت متشائما بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، وكان أحد أهدافي الرئيسية في كل اجتماعاتي في الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل".
Advertisement
وأضاف غالانت: "اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى".

يأتي هذا في وقت قال به مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وافق على إرسال فريق للتفاوض في المحادثات، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس. (سكاي نيوز عربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-07-04
16:17 | 2024-07-04
16:02 | 2024-07-04
16:00 | 2024-07-04
15:54 | 2024-07-04
15:35 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24