غالانت عن اتفاق الهدنة: أقرب من اي وقت مضى

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، عائلات الرهائن الإسرائيليين، حيث اعتبر خلال اللقاء أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة "أقرب من أي وقت مضى".



وقال غالانت: "قبل شهر كنت متشائما بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، وكان أحد أهدافي الرئيسية في كل اجتماعاتي في الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل".

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وأضاف غالانت: "اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى".



يأتي هذا في وقت قال به مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وافق على إرسال فريق للتفاوض في المحادثات، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس. (سكاي نيوز عربية)