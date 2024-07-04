بؤر إستيطانية جديدة.. إسرائيل تستولى على المزيد من الأراضي الفلسطينية

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أضفت إسرائيل الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية جديدة في الضفة الغربية هي "محانيه غادي" و"جفعات حنان" و"كيديم عرافا".وقالت المنظمة الإسرائيلية في بيان لها إن "مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق أمس الاربعاء واليوم الخميس، على توسيع رقعة المستوطنات في قلب الضفة الغربية وإضفاء شرعية على ثلاث بؤر استيطانية، موضحة أن "هذه البؤر هي أحياء تابعة لمستوطنات قائمة".وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في وقت سابق من اليوم على خطط لبناء نحو 5300 منزل جديد في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا يشكل "أحدث خطوات الحكومة اليمينية المتطرفة لدعم سياسة الاستيطان ضمن استراتيجية إحكام قبضة إسرائيل على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية".وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت في وقت سابق بقرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. (روسيا اليوم)