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إقتصاد

بسبب وباء ضرب أوستراليا.. أزمة إمدادات أمام "ماكدونالدز"

Lebanon 24
04-07-2024 | 16:17
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تعتزم مطاعم ماكدونالدز في أستراليا تقصير ساعات تقديم وجبة الفطور، بسبب وباء انفلونزا الطيور الذي يضرب البلاد ويؤثر على إمدادات البيض.

وقالت "ماكدونالدز أستراليا" في رسالة إلى عملائها هذا الأسبوع "إننا ندير إمدادات البيض بعناية بسبب التحديات الحالية في القطاع".
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وأضافت: "نعمل جاهدين مع موردينا لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن".

ونتيجة لذلك، ستتوقف وجبات الفطور عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بدلاً من الثانية عشرة ظهرا سابقاً.

وأشارت السلطات الأسترالية إلى أنها حددت حالات إصابة بأنفلونزا الطيور "اتش 7" في نحو عشر مزارع في جنوب شرق البلاد، في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وفي إقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا.

ويقول العلماء إن سلالة "اتش 7" هذه مرتبطة بفيروسات مكتشفة لدى الطيور البرية في أستراليا، وهي تختلف عن سلالة "اتش 5" المنتشرة في أماكن أخرى من العالم. (سكاي نيوز عربية)

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