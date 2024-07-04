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عربي-دولي

بن فرحان: الوضع في غزة يؤثر على المنطقة بأكملها

Lebanon 24
04-07-2024 | 17:58
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، أن الوضع في غزة لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها.

وقال بن فرحان في جلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد إن "الوضع في قطاع غزة لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها ويسهم في زيادة التصعيد وحدة التوتر، وهو ما يحدث حاليا في جنوب لبنان بسبب اتساع رقعة الأزمة في قطاع غزة".
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وأضاف أن "غالبية المجتمع الدولي يتفقون على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين، إلا أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأمور التي قد تقوض حل الدولتين كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان"، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح أن "ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام والدفع تجاه حل الدولتين مهم جداً، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان".

وأكد أن "للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره وأنهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترف بها دولياً".
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