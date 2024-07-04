أوّل تعليق من زعيم حزب العمال البريطاني بعد هزيمة المحافظين

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شكر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، فجر الجمعة، الناخبين على تصويتهم لصالح حزبه وثقتهم فيه.وقال ستارمر في تغريدة على حسابه في "إكس": "إلى كل من قام بحملة لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوّت لنا ووضع ثقته في حزب العمال.. شكرا لكم".