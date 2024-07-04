حماس تبنت تعديلاً كبيراً.. واشنطن تستبعد إبرام اتفاق في غضون أيام بشأن وقف النار في غزة

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أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحماس لمدة 30 دقيقة، مستبعداً إبرام اتفاق في غضون أيام بشأن وقف النار بغزة.وأضاف المسؤول أن رد حماس يوفر الأساس لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين ووقف النار بغزة، لافتاً إلى أن القضايا العالقة بشأن التبادل ووقف النار بغزة تتعلق بتنفيذ الاتفاق.حماس تبنت تعديلاً كبيراًإلى ذلك أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين، لافتاً إلى أن حماس تبنت تعديلاً كبيراً للغاية في موقفها من الاتفاق بشأن غزة.وقال المسؤول إن واشنطن ترجح إجراء محادثات بين إسرائيل وحماس في الدوحة بشأن وقف النار بغزة.كما أضاف أن وفداً أميركياً سيشارك في المحادثات بين حماس وإسرائيل.جهود دوليةيشار إلى أن وسطاء من بينهم مصر وقطر والولايات المتحدة، يبحثون منذ أشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 120 أسيراً متبقين في غزة لكن جهودهم تعثرت.وتقول حماس إن أي اتفاق يتعين أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، فيما تقول إسرائيل إنها لن تقبل إلا بهدن في القتال لحين القضاء على حماس.وتتضمن خطة وقف إطلاق النار المقترحة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو، إطلاق سراح تدريجي للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين.كذلك تقترح أيضا إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، مع إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الأسرى المتوفين في مرحلة ثالثة.(العربية)