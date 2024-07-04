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عربي-دولي

أنهى 14 عاماً من حكم المحافظين.. انتصار ساحق لحزب العمال البريطاني في الانتخابات التشريعية

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:17
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تمكن حزب العمّال البريطاني من تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.
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ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

فقد أظهر استطلاع للرأي أمس الخميس أن كير ستارمر سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا مع توقع فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية وتكبد حزب لمحافظين بزعامة ريشي سوناك خسارة غير مسبوقة.

فوز حزب العمال
وتوقع الاستطلاع أن يفوز حزب العمال بما يصل إلى 410 مقاعد في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، منهيا 14 عاما قاد فيها المحافظون الحكومة.

فيما من المتوقع أن يحصل حزب سوناك على 131 مقعدا فقط انخفاضا من 346 مقعدا عندما تم حل البرلمان إذ سيعاقب الناخبون المحافظين بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم استقرار امتد لسنوات وتنافس داخلي شهد تولي خمسة رؤساء وزراء مختلفين الحكومة منذ عام 2016.

من جانبه قال عمدة لندن صادق خان، إن حزب العمال سيكون أكبر حزب في إنكلترا واسكتلندا وويلز إذا تأكدت نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات العامة.

وفي حديثه إلى "بي بي سي"، أوضح ـنه في عام 2019، كان يخشى أن يكون حزب العمال "على وشك الانقراض".

انتخابات مبكرة
وفاجأ سوناك البلاد والعديد من أعضاء حزبه عندما دعا إلى إجراء الانتخابات في وقت أبكر مما كان يحتاج إليه في أيار، ويتأخر المحافظون عن حزب العمال بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

وكان يأمل في أن تضيق الفجوة كما جرى الحال دائما في الانتخابات البريطانية، لكن الفارق لم يتضاءل خلال حملة كارثية إلى حد ما.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي أشارت إلى عدم وجود حماس كبير لزعيم حزب العمال ستارمر، يبدو أن رسالته البسيطة بأن الوقت قد حان للتغيير قد وجدت صدى لدى الناخبين.(العربية)


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