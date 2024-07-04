Advertisement

عربي-دولي

فيديو... أوكرانيا تتبنّى هجوماً بمسيّرة على مصنع عسكري في روسيا

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1219313-638557585115839343.jpeg
Doc-P-1219313-638557585115839343.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبنّت كييف هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف مصنعاً للبارود والذخيرة في منطقة تامبوف الواقعة غربي روسيا على بُعد نحو 350 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

 
وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس، بأنّ "طائرة مسيّرة مفخّخة" استُخدمت في قصف المصنع الواقع ضمن "المجمّع الصناعي العسكري" الروسي في مدينة كوتوفسك.
 
كما أضاف أنّ العمل "جارٍ لتوضيح" حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع جراء الهجوم.
 
 
 
Advertisement
 
مقطع متداول
 
إلى ذلك نشرت وسائل إعلام روسية محلية مقطع فيديو صوّره أحد سكّان المنطقة يظهر فيه جسم مجهول يسقط قرب مدخنة أحد المصانع متسبباً بانفجار قوي مصحوب بسحابة دخان.


وذكر المصدر أنّ المصنع المستهدف ينتج كميات بارود وذخيرة مخصّصة لأسلحة خفيفة وأنه سبق لأوكرانيا أن استهدفته بمسيّرات مفخّخة في كانون الثاني 2024 وتشرين الثاني 2023. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-07-05
04:28 | 2024-07-05
04:26 | 2024-07-05
04:25 | 2024-07-05
04:07 | 2024-07-05
03:46 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24