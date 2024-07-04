فيديو... أوكرانيا تتبنّى هجوماً بمسيّرة على مصنع عسكري في روسيا

تبنّت كييف هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف مصنعاً للبارود والذخيرة في منطقة تامبوف الواقعة غربي روسيا على بُعد نحو 350 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.





وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس، بأنّ "طائرة مسيّرة مفخّخة" استُخدمت في قصف المصنع الواقع ضمن "المجمّع الصناعي العسكري" الروسي في مدينة كوتوفسك.

كما أضاف أنّ العمل "جارٍ لتوضيح" حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع جراء الهجوم.

A video of the moment when a Ukrainian attack drone struck the Tambov Gunpowder Plant in the Russian city of Kotovsk on the morning of July 4.



The plant, located over 350km from the border with Ukraine, was already attacked by drones in 2023 and early in 2024. pic.twitter.com/42aR2TMDyx — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) July 4, 2024 Advertisement

مقطع متداول

إلى ذلك نشرت وسائل إعلام روسية محلية مقطع فيديو صوّره أحد سكّان المنطقة يظهر فيه جسم مجهول يسقط قرب مدخنة أحد المصانع متسبباً بانفجار قوي مصحوب بسحابة دخان.





وذكر المصدر أنّ المصنع المستهدف ينتج كميات بارود وذخيرة مخصّصة لأسلحة خفيفة وأنه سبق لأوكرانيا أن استهدفته بمسيّرات مفخّخة في كانون الثاني 2024 وتشرين الثاني 2023. (العربية)