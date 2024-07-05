Advertisement

عربي-دولي

ترامب أم بايدن... بوتين يعلن رأيه بعد المناظرة

Lebanon 24
05-07-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1219397-638557712863050210.jpeg
Doc-P-1219397-638557712863050210.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه شاهد مقتطفات من المناظرة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، لكن تفضيله لبايدن رئيسا للولايات المتحدة لم يتغير.
وعندما سأله أحد مراسلي التلفزيون الحكومي عما إذا كان أداء بايدن أو ترامب أفضل وإذا تغير تفضيله المعلن لبايدن بعد المناظرة وهل شاهدها، قال بوتين: "لم يتغير شيء".
Advertisement
وقال بوتين في عدة مناسبات إنه يشعر أن بايدن هو الأفضل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة حتى بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه "مجنون".

وأوضح بوتين إنه شاهد أجزاء من المناظرة بين بايدن وترامب، لكن لديه أشياء أخرى عليه الاهتمام بها.
وقال بوتين: "رأيت بعض المقتطفات...ولكني مشغول بما يكفي من العمل".
واتسم أداء بايدن (81 عاما) بالتخبط خلال المناظرة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن جدوى استمراره في السباق الانتخابي بسبب عمره وقدراته العقلية.


وقال بوتين إنه لم يهتم بالتقارير الإعلامية المتحيزة حول المناظرة، لكنه لا يستطيع تجاهلها لأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى.
وردا على سؤال حول تصريحات ترامب بأنه قد ينهي حرب أوكرانيا سريعا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين إن روسيا تأخذ كلامه على محمل الجد لكن ليس لديها أي فكرة عن تفاصيل أي من مقترحات ترامب للسلام.
وأضاف: "حقيقة أن السيد ترامب، بوصفه مرشحا رئاسيا، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، فإننا نأخذ هذا على محمل الجد".
وأوضح: "لست بالطبع على دراية بالمقترحات المحتملة بشأن الطريقة التي يعتزم اتباعها للقيام بذلك. هذا هو السؤال المهم. لكن ليس لدي شك في أنه يعني ذلك بإخلاص، ونحن نؤيد ذلك". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2024-07-05
08:02 | 2024-07-05
08:00 | 2024-07-05
07:40 | 2024-07-05
07:39 | 2024-07-05
07:28 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24