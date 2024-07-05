30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين.. واستشهاد 5 فلسطينيين
Lebanon 24
05-07-2024
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف صوب المنزل المحاصر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون، وإن طائرة إسرائيلية قصفت أهدافا في المنطقة.
Advertisement
كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم في آخر حصيلة للشهداء بأن خمسة فلسطينيين قتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين.
أتى هذا التطور بعدما استشهد خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية، يوم الأربعاء.
وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
هذا وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
09:55 | 2024-07-04
04/07/2024 09:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:56 | 2024-07-05
05/07/2024 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
10:16 | 2024-07-04
04/07/2024 10:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
15:08 | 2024-07-04
04/07/2024 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
01:45 | 2024-07-05
05/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:14 | 2024-07-05
روسيا: إبقاء كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب "أمر مرفوض"
08:02 | 2024-07-05
كير ستارمر رئيساً للوزراء في بريطانيا: التغيير يبدأ فوراً
08:00 | 2024-07-05
مرشحون ينافسون بايدن وترامب.. هل فرصهم مرتفعة؟
07:40 | 2024-07-05
إحباط محاولة انقلاب في قرغيزستان.. وضحايا بين المدنيين
07:39 | 2024-07-05
زلة لسان جديدة.. بايدن: فخور بكوني أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود!
07:28 | 2024-07-05
عملية جديدة لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه قبل قليل
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
05/07/2024 16:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 16:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 16:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24