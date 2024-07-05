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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين.. واستشهاد 5 فلسطينيين

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:25
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قامت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف صوب المنزل المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون، وإن طائرة إسرائيلية قصفت أهدافا في المنطقة.
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كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم في آخر حصيلة للشهداء بأن خمسة فلسطينيين قتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين.

أتى هذا التطور بعدما استشهد خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية، يوم الأربعاء.

وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

هذا وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول. (سكاي نيوز)


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