سوناك يعلن استقالته: أعتذر عن خذلان المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.





وقال سوناك: "أتحمل مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة للملك تشارلز الثالث".



وأضاف: "أعتذر عن خذلان المحافظين والحزب سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة".

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