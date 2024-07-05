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عربي-دولي

سوناك يعلن استقالته: أعتذر عن خذلان المحافظين

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:51
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 أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.


وقال سوناك: "أتحمل مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة للملك تشارلز الثالث".

وأضاف: "أعتذر عن خذلان المحافظين والحزب سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة".
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