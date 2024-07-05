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عربي-دولي

روسيا: إبقاء كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب "أمر مرفوض"

Lebanon 24
05-07-2024 | 08:14
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طرحت لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي مسودة بيان على المجلس يعتبر إبقاء الخارجية الأميركية من جانب واحد كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، أمرا مرفوضا.

وجاء في نص مشروع البيان: "نعتبر إبقاء جمهورية كوبا على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب أمرا غير مقبول ومجردا من العقلانية ومنفصلا عن الواقع الحديث".
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وجاء في مشروع البيان: "ننطلق من حقيقة أن شطب كوبا من القائمة المذكورة سيسهم في بناء عالم متعدد الأقطاب يقوم على توازن المصالح ومبادئ المساواة والعدالة".

وينوي مجلس "الدوما" إرسال هذا البيان إلى الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي.
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