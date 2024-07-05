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ستولتنبرغ: أوربان أبلغ الناتو قبل زيارته روسيا

Lebanon 24
05-07-2024 | 10:52
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو، قبل زيارته المقررة إلى روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمره الصحفي، قبل قمة لزعماء الناتو، تعقد في واشنطن الأسبوع المقبل "أبلغتنا المجر بشأن تلك الزيارة المقبلة".
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وتابع أنه يتوقع من الحلفاء في واشنطن بحث اجتماع أوربان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "والتعامل مع محادثات، أجراها في موسكو".

وأضاف "بالطبع، فيكتور أوربان لا يمثل الناتو، في تلك الاجتماعات. إنه يمثل بلاده"

من جانبها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيس الوزراء المجري من أنه لا يمكنه استرضاء الرئيس الروسي بزيارته لموسكو.

 وكتبت فون دير لاين عبر منصة (إكس): "إن الاسترضاء لن يوقف بوتين، ولن يمهد الطريق لسلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا إلا الوحدة والعزيمة".
 
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