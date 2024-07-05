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حرائق ودمار في كريات شمونة بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

Lebanon 24
05-07-2024 | 13:20
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اندلع حريق في مستودع بمستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، الجمعة، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ حريقًا اندلع بمستودع في كريات شمونة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان وأصابه بشكل مباشر.
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وبحسب الهيئة الرسمية فإنّ المستودع تعرض لأضرار، دون أن تحدد حجمها.

وأشارت إلى أنّ صاروخا آخر سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي.

من جهته أعلن "حزب الله" استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "شلومي" بالجليل الغربي.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا "مبنى يستخدمه جنود العدو ‏(الإسرائيلي) في مستوطنة شلومي بالأسلحة ‏المناسبة".

وأكد أن الاستهداف يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة". (الأناضول)
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