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الأمم المتحدة: التهجير يجبر الآلاف في غزة على الإقامة بين الأنقاض

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:35
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قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن "التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ".

وأضافت الأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "مجدداً، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان".
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وأوضحت أن "آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ".

كما أرفقت الأمم المتحدة صوراً تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.

وتواجه جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإيصال المساعدات إلى غزة عوائق شديدة بسبب القيود المفروضة على الوصول والمشكلات الأمنية، حسب المصدر نفسه. (الاناضول)
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